وفد عراقي في دمشق للبحث في التعاون الأمني والتجاري

وجاءت الزيارة في وقت يندّد عدد من السياسيين العراقيين البارزين باحتمال زيارة الشرع العراق للمشاركة في القمة العربية في 17 أيار تلبية لدعوة رسمية من بغداد.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الشرع التقى الوفد العراقي برئاسة الشطري. وأكد الطرفان بحسب سانا على "تشجيع الاستثمارات بين البلدين وعقد صفقات تجارية في قطاعات النفط والحبوب"، فضلا عن العمل على "وضع آلية عمل لتشغيل منفذ التنف - الوليد الحدودي بين البلدين".
وسلم الشطري رسالة من رئيس الوزراء العراقي للشرع تأكيدا لدعوته حضور القمة العربية المقررة في بغداد في 17 أيار.
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