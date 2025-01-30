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وفد قيادي من حماس يلتقي أردوغان في أنقرة

وفد قيادي من حماس يلتقي أردوغان في أنقرة
وفد قيادي من حماس يلتقي أردوغان في أنقرة
الخميس، 30-01-2025 02:36 ص

الوكيل الإخباري-   التقى وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء.

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 وضم وفد الحركة كل من خالد مشعل، وخليل الحية وزاهر جبارين، ومحمد نصر، وموسى عكاري ممثل الحركة في تركيا.

وبحث الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية ومجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل والذي جرى بوساطة قطرية مصرية.

 
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