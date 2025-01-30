وفد قيادي من حماس يلتقي أردوغان في أنقرة

الوكيل الإخباري- التقى وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء.

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