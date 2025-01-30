وفد قيادي من حماس يلتقي أردوغان في أنقرة

وبحث الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية ومجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل والذي جرى بوساطة قطرية مصرية.
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