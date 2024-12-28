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وفد ليبي برئاسة اللافي يصل دمشق

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 28-12-2024 02:43 م

الوكيل الإخباري- وصل اليوم السبت إلى دمشق، وفد ليبي يرأسه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة.

وقالت وسائل إعلام ليبية إنه "في أول زيارة رسمية منذ سقوط بشار الأسد وصل مستشار رئيس حكومة الوحدة للشؤون الأمنية إبراهيم الدبيبة ومدير الاستخبارات العسكرية محمود حمزة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي اليوم العاصمة دمشق".

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وأضافت أن "الوفد سيلتقي قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (الجولاني) في قصر الشعب ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب".


وكان اللافي اتصل بوزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني وأكد دعم بلاده للشعب السوري وإدارته الجديدة.

 

RT

 
gnews

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