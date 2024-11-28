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وفد مصري إلى إسرائيل لبحث وقف حرب غزة

آثار الدمار في غزة
آثار الدمار في غزة
الخميس، 28-11-2024 12:47 م

الوكيل الإخباري-   يتوجه وفد أمني مصري إلى إسرائيل، الخميس، في محاولة لإحياء مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن بلاده ستعمل مع مصر وقطر وتركيا خلال الأيام المقبلة، لإنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 13 شهرا.

وتتمسك حركة حماس بوقف تام للحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، بينما تصر إسرائيل على هدنة مؤقتة لتحرير الرهائن والعودة بعدها إلى العمل العسكري.

وعاد الحديث عن الجهود المتعثرة لإبرام صفقة في غزة، بعد أن دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، صباح الأربعاء.

سكاي نيوز

 
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