وفد من البرلمان العربي يتوجه الجمعة في زيارة لمعبر رفح الحدودي

تأتي هذه الزيارة في إطار تحركات البرلمان العربي المستمرة لدعم القضية الفلسطينية، والوقوف ميدانيًا على حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، جراء منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء.
وسيجري وفد البرلمان العربي سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية، وسيطلع على الجهود المبذولة من قبل مصر لتسهيل وصول المساعدات، وما تواجهه من تحديات، وزيارة ميدانية إلى المستشفيات لزيارة الجرحى ومصابي العدوان والاطلاع على احتياجاتهم، كما سيقوم الوفد برفع تقرير مفصل إلى البرلمان العربي يتضمن التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيدين العربي والدولي، لتكثيف الضغط السياسي والحقوقي من أجل رفع الحصار ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
ويؤكد البرلمان العربي أن هذه الزيارة تعكس التزامه الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ومواصلة جهوده لتسليط الضوء على المأساة الإنسانية في غزة، والعمل على حشد الدعم الدولي لوقف حرب الإبادة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
-
أخبار متعلقة
-
دعوة لتجديد الالتزام بالسلام والعدالة بعد 80 عامًا على ميثاق الأمم المتحدة
-
روسيا تدرس فرض حظر كامل على صادرات البنزين
-
روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا
-
الخارجية الأميركية: نركز الآن على وقف إطلاق النار في غزة
-
الكرملين: موسكو مهتمة باستمرار جهود واشنطن لإحلال السلام مع كييف
-
لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة تعقد اجتماعات تحضيرية
-
ترامب: لم يخرج شيء من الموقع النووي الإيراني
-
الرئيس التركي يؤكد ضرورة تطوير نظام دفاع جوي متكامل رغم امتلاك S-400