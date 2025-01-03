وفق الحسابات الفلكية.. متى يبدأ شهر رمضان المبارك؟

وبحسب توقعات الحسابات الفلكية، فإن هناك إشارات إلى أن موعد شهر رمضان سيكون على الأغلب يوم السبت الأول من مارس 2025، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك بعد استطلاع الهلال من قبل دور الإفتاء بالبلدان العربية والإسلامية.
وبالنسبة إلى استطلاع هلال شهر رمضان 1446ه، تشير التوقعات إلى أن الهلال سيكون مرئيًا في سماء القاهرة لمدة زمنية تصل إلى حوالي 37 دقيقة، في حين يظهر في سماء مكة المكرمة لمدة زمنية تصل إلى 33 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية الأولية.
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