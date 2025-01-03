وفق الحسابات الفلكية.. متى يبدأ شهر رمضان المبارك؟

الوكيل الإخباري- مع بدء العام الجديد 2025، بدأ الكثير من المسلمين حول العالم بالسؤال عن موعد شهر رمضان المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية، وبالفعل ارتفعت معدلات البحث حول موعد شهر رمضان للعام الهجري 1446.



وبحسب توقعات الحسابات الفلكية، فإن هناك إشارات إلى أن موعد شهر رمضان سيكون على الأغلب يوم السبت الأول من مارس 2025، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك بعد استطلاع الهلال من قبل دور الإفتاء بالبلدان العربية والإسلامية.



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