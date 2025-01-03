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وفق الحسابات الفلكية.. متى يبدأ شهر رمضان المبارك؟

شهر رمضان
رمضان
الجمعة، 03-01-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-   مع بدء العام الجديد 2025، بدأ الكثير من المسلمين حول العالم بالسؤال عن موعد شهر رمضان المقبل، وفقاً للحسابات الفلكية، وبالفعل ارتفعت معدلات البحث حول موعد شهر رمضان للعام الهجري 1446.

وبحسب توقعات الحسابات الفلكية، فإن هناك إشارات إلى أن موعد شهر رمضان سيكون على الأغلب يوم السبت الأول من مارس 2025، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك بعد استطلاع الهلال من قبل دور الإفتاء بالبلدان العربية والإسلامية.

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وبحسب الحسابات الفلكية، سيتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446 الموافق 28 فبراير 2025 لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام.

وبالنسبة إلى استطلاع هلال شهر رمضان 1446ه، تشير التوقعات إلى أن الهلال سيكون مرئيًا في سماء القاهرة لمدة زمنية تصل إلى حوالي 37 دقيقة، في حين يظهر في سماء مكة المكرمة لمدة زمنية تصل إلى 33 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية الأولية.

 
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