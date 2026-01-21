وفيات الأربعاء 21-1-2026

حامد أحمد الحساسنة
ذيبة عبدالرحمن منسي أبوعواد
سالم صياح الخضيري
طارق يوسف موسى زريقات
عليا ابراهيم الشياب
محمد أكرم سليم الحمصي
هايل جريس عودة الكرادشة
وسام محمود القطيش
-
أخبار متعلقة
-
خروج قطار ركاب عن القضبان بالقرب من برشلونة ومقتل السائق
-
غوتيريش يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمجمع أممي في القدس المحتلة
-
السعودية تدين هدم الاحتلال لمبان تابعة للأونروا في القدس
-
السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
-
وزير الخزانة الأمريكي يشكك بقدرة الأوروبيين على مواجهة رسوم ترامب
-
"مفاجأة" تحت الجليد تُربك حسابات ترامب في غرينلاند
-
لافروف: روسيا لا تتبنى أي خطط للاستيلاء على غرينلاند
-
الجيش الإسرائيلي يفجر منزلين في جنوب لبنان