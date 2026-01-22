وقف العمل في أكبر محطة نووية في العالم باليابان بعد ساعات على إعادة تشغيلها

وبدأت عمليات إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا (الوسط الغربي)، التي خرجت عن الخدمة بعد كارثة فوكوشيما سنة 2011، مساء الأربعاء بعد موافقة حاكم مقاطعة نيغاتا إذ وقّع على القرار الشهر الماضي.
وقال تاكاشي كوباياشي الناطق باسم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) إن "صفّارة إنذار في نظام مراقبة دوّت خلال عمليات تشغيل المفاعل، وعُلّقت العمليات راهنا".
وأشار إلى أن "المفاعل في حالة مستقرّة وما من تأثير للنشاط الإشعاعي على الخارج"، مع توضيح أن "تيبكو" تجري "تحقيقا بشأن سبب" الحادثة وليس في وسعها بعد القول متى ستستأنف العمليات.
وكان من المفترض أن يعاد تشغيل المحطة الثلاثاء لكن الموعد أُجّل بعد رصد مشكلة تقنية في نهاية الأسبوع الماضي على صلة بصفّارة الإنذار في المفاعل حُلّت الأحد بحسب "تيبكو".
