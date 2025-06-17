الثلاثاء 2025-06-17 02:30 ص
 

وكالة أنباء فارس: دوي عدة انفجارات في حي بيروزي شرقي طهران

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 02:07 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة أنباء فارس بدوي عدة انفجارات وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في حي بيروزي شرقي العاصمة طهران. اضافة اعلان
 
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