وكالة: إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل عمان

الوكيل الإخباري- أُصيبت ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عُمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، اليوم السبت، في ظل تنافس الولايات المتحدة وإيران على السيطرة على مضيق هرمز.



وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن ناقلة النفط تعرضت "لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات" .





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