السبت 2026-08-01 11:29 ص

وكالة: إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل عمان

وكالة: إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل عمان
وكالة: إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل عمان
 
السبت، 01-08-2026 08:50 ص

الوكيل الإخباري-  أُصيبت ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل سلطنة عُمان بحسب ما أفادت وكالة بحرية بريطانية، اليوم السبت، في ظل تنافس الولايات المتحدة وإيران على السيطرة على مضيق هرمز.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن ناقلة النفط تعرضت "لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات".

اضافة اعلان

وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع جرحى جراء الحادث الذي وقع على بعد حوالي 12.5 ميلا بحريا شمال شرقي ليما في سلطنة عمان.

كما لم ترد أنباء عن أضرار بيئية جراء الحادث الذي وقع قبالة سواحل عمان.

يشار إلى أن ليما تقع في ⁠شبه جزيرة مسندم في ⁠سلطنة عمان عند مدخل مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عمان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بدء هدم فندق كراون في شارع الإذاعة والتلفزيون

خاص بالوكيل بدء هدم فندق كراون في شارع الإذاعة والتلفزيون - فيديو

تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتحوله إلى سياسة ممنهجة

فلسطين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وتحوله إلى سياسة ممنهجة

خطوات جديدة لدعم الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسويسرا

اقتصاد محلي خطوات جديدة لدعم الشراكة الاقتصادية بين الأردن وسويسرا

انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض طفيف على أسعار الذهب في الأردن

ارتفاع ملحوظ في معدل ولادات التوائم بالأردن

أخبار محلية ارتفاع ملحوظ في معدل ولادات التوائم بالأردن

الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ إيرانية معادية

عربي ودولي الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ إيرانية معادية

ترامب: النجاح في مواجهة إيران مهّد لاتفاق نزع سلاح "حماس"

عربي ودولي ترامب: النجاح في مواجهة إيران مهّد لاتفاق نزع سلاح "حماس"

الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آب

عربي ودولي الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آب



 
 






الأكثر مشاهدة

 