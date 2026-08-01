وكالة: إصابة ناقلة نفط بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل عمان

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بأن ناقلة النفط تعرضت "لإصابة بمقذوف مجهول أدى إلى أضرار في غرفة المحركات"
كما لم ترد أنباء عن أضرار بيئية جراء الحادث الذي وقع قبالة سواحل عمان.
يشار إلى أن ليما تقع في شبه جزيرة مسندم في سلطنة عمان عند مدخل مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عمان.
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