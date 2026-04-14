وكالة إيرانية: سفن خاضعة للعقوبات تكسر الطوق البحري الأمريكي في مضيق هرمز

وذكرت وكالة " برس تي في" الإيرانية اليوم الثلاثاء أن "بيانات الشحن تشير إلى أن ثلاث ناقلات مرتبطة بإيران دخلت الخليج عبر مضيق هرمز، اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الأول من محاولة أمريكية لفرض حصار يستهدف السفن التي تتوقف في الموانئ الإيرانية".
وأضافت الوكالة "بحسب بيانات شركة "مجموعة بورصة لندن" البريطانية، فإن ناقلة النفط المتوسطة المدى التي ترفع علم بنما "PEACE GULF" تتجه إلى ميناء الحمرية في الإمارات العربية المتحدة. وتُظهر بيانات شركة "كبلر" أن السفينة عادة ما تكون مشاركة في نقل النافثا الإيرانية - وهي مادة أولية بتروكيميائية - إلى موانئ غير إيرانية في غرب آسيا، تمهيدا لنقلها لاحقا إلى آسيا".
وأشارت الوكالة إلى أن " ناقلة النفط "موليكيشان" من فئة "هاندي سايز" تتجه نحو العراق لتحميل زيت الوقود في 16 أبريل، وفقا لبيانات "كبلر". وكانت تُعرف سابقا باسم "إم ك إيه" وقد نقلت سابقا نفطا روسيا وإيرانيا".
ومن المتوقع أن تكون الناقلة الأخرى الخاضعة للعقوبات "ريتش ستاري" أول سفينة تغادر الخليج عبر مضيق هرمز منذ دخول الحصار المزعوم حيز التنفيذ، وفقا لبيانات الشركتين.
