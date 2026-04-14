الثلاثاء 2026-04-14 07:58 م

وكالة إيرانية: سفن خاضعة للعقوبات تكسر الطوق البحري الأمريكي في مضيق هرمز

الثلاثاء، 14-04-2026 05:22 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية بدخول 3 ناقلات نفط مرتبطة بإيران إلى الخليج عبر مضيق هرمز في اليوم الأول لإعلان واشنطن فرض الحصار على موانئ إيران والمضيق من جهة بحر العرب.

وذكرت وكالة " برس تي في" الإيرانية اليوم الثلاثاء أن "بيانات الشحن تشير إلى أن ثلاث ناقلات مرتبطة بإيران دخلت الخليج عبر مضيق هرمز، اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الأول من محاولة أمريكية لفرض حصار يستهدف السفن التي تتوقف في الموانئ الإيرانية".

وأضافت الوكالة "بحسب بيانات شركة "مجموعة بورصة لندن" البريطانية، فإن ناقلة النفط المتوسطة المدى التي ترفع علم بنما "PEACE GULF" تتجه إلى ميناء الحمرية في الإمارات العربية المتحدة. وتُظهر بيانات شركة "كبلر" أن السفينة عادة ما تكون مشاركة في نقل النافثا الإيرانية - وهي مادة أولية بتروكيميائية - إلى موانئ غير إيرانية في غرب آسيا، تمهيدا لنقلها لاحقا إلى آسيا".

وأشارت الوكالة إلى أن " ناقلة النفط "موليكيشان" من فئة "هاندي سايز" تتجه نحو العراق لتحميل زيت الوقود في 16 أبريل، وفقا لبيانات "كبلر". وكانت تُعرف سابقا باسم "إم ك إيه" وقد نقلت سابقا نفطا روسيا وإيرانيا".


ومن المتوقع أن تكون الناقلة الأخرى الخاضعة للعقوبات "ريتش ستاري" أول سفينة تغادر الخليج عبر مضيق هرمز منذ دخول الحصار المزعوم حيز التنفيذ، وفقا لبيانات الشركتين.

 
 


العيسوي يعزي الشواورة والمحتسب

أخبار محلية العيسوي يعزي الشواورة والمحتسب

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

عربي ودولي برلين تدعو واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات والتوصل لحل مستدام

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد ا

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

أخبار محلية انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

عربي ودولي روبيو: محادثات إسرائيل ولبنان "فرصة تاريخية" لتحقيق سلام دائم

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران قد تعقد خلال يومين في باكستان

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا



 






