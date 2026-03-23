وكالة إيرانية: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب ولا محادثات جارية مع واشنطن

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مسؤول إيراني قوله، الاثنين، إن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب وإن أسواق الطاقة ستظل مضطربة، مضيفا أنه لا توجد مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة.

وأشارت تسنيم إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجع عن مهاجمة البنية التحتية الإيرانية الحيوية تحت ضغط الأسواق المالية، محذرة من أن طهران ستواصل الدفاع عن نفسها حتى تحقق الردع.



كما نقلت وكالة "مهر" عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن هناك مبادرات لخفض التوتر، مؤكدة أن الرد الإيراني يتمثل في أن الولايات المتحدة يجب أن تكون الطرف المحاور، باعتبار أن إيران لم تبدأ الحرب.



وأضافت الوكالة نقلاً عن الوزارة أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لخططه العسكرية.



وكان ترامب أعلن الاثنين تأجيل استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية، قائلا إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات بناءة.



وقال إنه سيؤجل أي ضربات تستهدف محطات توليد الكهرباء والبنية التحتية للطاقة، وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحادثات مع إيران ستستمر طوال الأسبوع.