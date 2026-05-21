وكالة الطاقة الدولية تحذر من دخول سوق النفط "منطقة حمراء" هذا الصيف

الخميس، 21-05-2026 08:11 م

الوكيل الإخباري-   حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الخميس، من أن سوق النفط قد تدخل "منطقة حمراء" مع نقص في الإمدادات في تموز أو آب، في حال عدم التوصل إلى حل للنزاع في الشرق الأوسط.

وقال بيرول خلال كلمة ألقاها في فعالية نظّمها مركز تشاتام هاوس للأبحاث، أن "المشكلة تكمن في أن موسم السفر يبدأ في نهاية حزيران ومطلع تموز"، وأن "الطلب على النفط واستهلاكه يزدادان عموما".
وفي مواجهة هذا الوضع، أكد مدير وكالة الطاقة أن الأخيرة "مستعدة للتحرك" لضخ مزيد من احتياطيات النفط في الأسواق "إذا قررت الدول ذلك".

 
 


