وكالة الطاقة الذرية: إيران خزنت يورانيوم عالي التخصيب في موقع تحت الأرض

وهذه هي المرة الأولى التي تُبلغ فيها الوكالة عن مكان تخزين يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% المستخدم في صنع الأسلحة.
ويقول دبلوماسيون إن مدخل المنشأة تعرض للقصف في هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية في حزيران، لكن المنشأة لم تتضرر إلى حد كبير على ما يبدو.
