وكالة الطاقة الذرية: المحطة النووية في خنداب بإيران خرجت من الخدمة

الوكيل الإخباري-   قالت الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، الأحد، إن محطة إنتاج الماء الثقيل الإيرانية في خنداب لحقت بها أضرار جسيمة وتوقفت عن العمل.

وأعلنت إيران قبل يومين تعرّض المحطة لهجوم.


وأضافت الوكالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحطة لا تحتوي على أي مواد نووية معلنة.

 
 


