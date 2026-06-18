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وكالة الطاقة الذرية ترحب باتفاق إيران والولايات المتحدة

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 18-06-2026 11:12 ص
الوكيل الإخباري-   رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، باتفاق السلام المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران مساء الأربعاء.اضافة اعلان


وقال رافائيل جروسي مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة للصحفيين في جنيف "من الجيد أنه أصبح هناك مذكرة تفاهم. سيبدأ العمل الفني الآن".

وقّع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة، مقابل رفع العقوبات الأميركية.

وتوصّلت واشنطن وطهران هذا الأسبوع إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة واسرائيل ضربات على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط، وأدّت إلى مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم في إيران ولبنان.
 
 


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