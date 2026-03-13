وكالة الطاقة الذرية تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "تاس"، إن الوكالة تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران.
-
أخبار متعلقة
-
إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل
-
إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"
-
8 قتلى بغارة إسرائيلية على مبنى في منطقة صيدا جنوبي لبنان
-
الإعلام العبري: صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل
-
القيادة المركزية الأميركية: مقتل أربعة أفراد في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود
-
سماع دوي انفجارات قوية في وسط طهران
-
أكسيوس: ترامب قال خلال مكالمة مع مجموعة السبع إن إيران على وشك الاستسلام
-
الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"