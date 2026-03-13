وكالة الطاقة الذرية تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران

02:52 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة تأمل في استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل إلى حل طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني. اضافة اعلان





وقال في تصريحات نقلتها وكالة "تاس"، إن الوكالة تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران.





