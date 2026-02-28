السبت 2026-02-28 12:47 ص

وكالة الطاقة الذرية: محادثات تقنية في فيينا الأسبوع المقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني

علم إيران
ايران
 
السبت، 28-02-2026 12:35 ص

الوكيل الإخباري-   تُعقد في فيينا الأسبوع المقبل محادثات تقنية في شأن البرنامج النووي الإيراني، وفقا لتقرير غير مُعَدّ للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة، تعقب المفاوضات غير المباشرة التي أجريت بين طهران وواشنطن سعيا إلى تفادي الحرب.

وأشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُسَلَّم إلى أعضاء مجلس محافظيها الذي يجتمع اعتبارا من الاثنين في العاصمة النمسوية إلى أنّ "مناقشات تقنية ستُعقد في فيينا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 آذار/مارس 2026".

 
 


