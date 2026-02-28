وكالة الطاقة الذرية: محادثات تقنية في فيينا الأسبوع المقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني

الوكيل الإخباري- تُعقد في فيينا الأسبوع المقبل محادثات تقنية في شأن البرنامج النووي الإيراني، وفقا لتقرير غير مُعَدّ للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة، تعقب المفاوضات غير المباشرة التي أجريت بين طهران وواشنطن سعيا إلى تفادي الحرب.

