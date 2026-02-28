وكالة الطاقة الذرية: محادثات تقنية في فيينا الأسبوع المقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني

وأشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُسَلَّم إلى أعضاء مجلس محافظيها الذي يجتمع اعتبارا من الاثنين في العاصمة النمسوية إلى أنّ "مناقشات تقنية ستُعقد في فيينا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 آذار/مارس 2026".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب ينظر في "سيطرة سلمية" على كوبا
-
مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة
-
غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
-
مفوض حقوق الإنسان يحذر من تصاعد التهديدات التي تطال حقوق النساء
-
ترامب: لم أتخذ قرارًا بشأن إيران حتى الآن
-
واشنطن تدعو موظفيها "غير الأساسيين" لمغادرة إسرائيل وسط تهديد ترامب بضرب إيران
-
فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية
-
روبيو يجري محادثات في إسرائيل بشأن إيران الاثنين