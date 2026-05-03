وكالة الطاقة الذرية: مسيرة استهدفت مختبرا بمحطة زابوريجيا النووية

الوكيل الإخباري- أبلغت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد بأن طائرة مسيرة استهدفت مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي التابع لها.





ولم تبلغ المحطة عن وقوع إصابات، ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم ألحق أضرارا بالمختبر، الذي يقع خارج محيط كبرى محطات الطاقة النووية في أوروبا.





