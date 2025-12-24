وكالة الفضاء الهندية تطلق أثقل أقمارها الاصطناعية

01:39 م

الوكيل الإخباري- وضعت الهند أثقل قمر لها في مداره الأربعاء، الأمر الذي أشاد به رئيس الحكومة ناريندرا مودي واصفا إياه بأنّه "خطوة مهمة إلى الأمام" في قطاع الفضاء في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. اضافة اعلان





وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO)، إنّه تم إطلاق قمر الاتصالات AST SpaceMobile الذي يزن 6.1 طن، إلى مدار أرضي منخفض بواسطة صاروخ LVM3-M6 والذي حمل بالتالي "أثقل حمولة تمّ إطلاقها من الأراضي الهندية".



وقال مودي إنّ هذا النجاح "يعزز قدرة الهند على إطلاق الصواريخ الثقيلة ودورنا المتنامي في السوق التجاري لهذا القطاع"، وذلك في وقت تطمح بلاده إلى القيام بأول رحلة فضائية مأهولة في العام 2027، وإلى إرسال رائد فضاء إلى القمر بحلول سنة 2040.



وفي بداية تشرين الثاني، أطلقت وكالة الفضاء الوطنية قمرا اصطناعيا آخر للاتصالات CMS-03 ويزن 4.4 طن. ومن أجل القيام بهذا النوع من المهمّات، تستخدم الوكالة نسخة معدّلة من الصاروخ الذي استخدمته لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر في آب 2023.

