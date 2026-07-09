وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، الخميس أن هجمات أميريكية خلال الليل استهدفت جسرا للسكك الحديدية في إقليم بشمال إيران، مما ألحق أضرارا برابط تجاري مع الصين وروسيا، الشريكتين الاستراتيجيتين لطهران.

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