الخميس 2026-07-09 01:50 م

وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين

وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين
وكالة: الولايات المتحدة هاجمت جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين
 
الخميس، 09-07-2026 01:24 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، الخميس أن هجمات أميريكية خلال الليل استهدفت جسرا للسكك الحديدية في إقليم بشمال إيران، مما ألحق أضرارا برابط تجاري مع الصين وروسيا، الشريكتين الاستراتيجيتين لطهران.

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وذكرت الوكالة أن هذا المسار، الذي يمر عبر تركمانستان وقازاخستان، يعد طريقا بريا مهما إلى الصين، وازدادت أهميته خلال الحصار الأميركي الذي فرض هذا العام على موانئ إيران في الخليج.

 
 


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