وكالة تسنيم الإيرانية: إيران تستعد للانتقام برد ساحق على الهجوم الإسرائيلي

وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤول إيراني، أن إيران تستعد لضربة انتقامية "ساحقة".
بدوره توعد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان ابراهيم عزيزي في منشور على منصة اكس: "نهاية هذه الهجمات لم تعد بيدكم".
