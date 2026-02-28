السبت 2026-02-28 11:50 ص

وكالة تسنيم الإيرانية: إيران تستعد للانتقام برد ساحق على الهجوم الإسرائيلي

ت
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 10:35 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أن إيران تستعد للانتقام برد ساحق على الهجوم الإسرائيلي

وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤول إيراني، أن إيران تستعد لضربة انتقامية "ساحقة".

اضافة اعلان


بدوره توعد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان ابراهيم عزيزي في منشور على منصة اكس: "نهاية هذه الهجمات لم تعد بيدكم".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي نتنياهو: الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتا عملية ضد التهديد الوجودي الإيراني

ت

عربي ودولي إعلام إيراني: الرئيس بزشكيان بخير ولم يصب بأذى

و

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

و

عربي ودولي إيران تبدأ بالرد على إسرائيل

ا

أخبار محلية إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

ت

أخبار محلية عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ت

عربي ودولي أول تعليق من ترامب بعد الهجوم على إيران

و

عربي ودولي خريطة تظهر مسار الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران



 






الأكثر مشاهدة