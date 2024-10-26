وكالة تسنيم الإيرانية : إيران تستعد للرد

واضافت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر: إيران تستعد للرد ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا مناسبا
وقال المصدر بأن "إيران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء من قبل إسرائيل".
وأضاف "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".
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