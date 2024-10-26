وكالة تسنيم الإيرانية : إيران تستعد للرد

الوكيل الإخباري- أكدت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم" أن إيران مستعدة للرد على الاعتداء الإسرائيلي.

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واضافت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر: إيران تستعد للرد ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا مناسبا