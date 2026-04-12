وكالة تسنيم الإيرانية: انتهاء محادثات إسلام آباد من دون التوصّل لاتفاق

وأشارت الوكالة إلى أن السبب يعود إلى "المطالب الأميركية المفرطة".
وأعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في تصريحات أدلى بها فجر الأحد، أن الولايات المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي، قائلا "نعود إلى واشنطن من دون التوصّل لاتفاق مع الإيرانيين".
وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن "الجانب الإيراني لم يقدم أي التزام إيجابي بشأن الأسلحة النووية".
وأضاف فانس أنه "على الرغم من التفاوض بنية حسنة وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من جانبنا، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين".
وأكد أن "المنشآت النووية الإيرانية تم تدميرها"، إلا أن "إيران لم تتعهد بوقف برنامجها النووي".
وتابع قائلا: "لقد تفاوضنا لعدة ساعات، لكننا لم نتمكن من التوصل إلى أي تقدم ملموس حتى الآن"، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الباكستانية التي قال إنها كانت "رائعة" في محاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
-
-
