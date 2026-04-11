وكالة تسنيم: بدء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية

الأحد 2026-04-12 10:20 ص

السبت، 11-04-2026 11:47 م

الوكيل الإخباري- بدأت، مساء السبت، جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان، في إطار مساع لوضع حد للحرب التي استمرت 6 أسابيع قبل الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين الثلاثاء الماضي، وفق وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

اضافة اعلان


وتوقعت الوكالة أن الجولة الحالية من المحادثات التي بدأت السبت، قد تكون "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى إطار عمل مع الولايات المتحدة.


والاجتماعات في إسلام آباد هي أول محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من عقد، وهي الأعلى مستوى بين الجانبين منذ عام 1979.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة