وكالة تسنيم: بدء جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية

الوكيل الإخباري- بدأت، مساء السبت، جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة وباكستان، في إطار مساع لوضع حد للحرب التي استمرت 6 أسابيع قبل الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين الثلاثاء الماضي، وفق وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

اضافة اعلان



وتوقعت الوكالة أن الجولة الحالية من المحادثات التي بدأت السبت، قد تكون "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى إطار عمل مع الولايات المتحدة.