وكالة تسنيم: تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة بطهران

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة من العاصمة طهران. اضافة اعلان





بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منشآت لتطوير الأسلحة النووية ومخازن للوقود في إيران.