وكالة تسنيم: حسن نصر الله في مكان آمن

الوكيل الإخباري - قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر أمنية إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح.

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وكان نقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي بأن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان يستهدف حسن نصر الله والجيش ما زال يتأكد.