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وكالة تسنيم: حسن نصر الله في مكان آمن

حسن نصر الله
حسن نصر الله
الجمعة، 27-09-2024 07:43 م

الوكيل الإخباري - قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر أمنية إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح.

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وكان نقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي بأن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان يستهدف حسن نصر الله والجيش ما زال يتأكد.


وذكر الموقع أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل وقت قصير من ضربة بيروت، لافتا إلى أن  مسؤولون كبار كانوا في المقر الرئيسي لحزب الله بالضاحية الجنوبية وقت الهجوم. 

 

 
gnews

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