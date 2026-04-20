الإثنين 2026-04-20 07:35 م

وكالة تسنيم: قرار إيران بعدم المشاركة في المفاوضات لم يتغير

علما إيران والولايات المتحدة
 
الإثنين، 20-04-2026 06:26 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن قرار إيران بعدم المشاركة في المفاوضات لم يتغير حتى الآن ومشاركتها منوطة بتحقق شروط معينة، وأضاف أن الحصار البحري يعد "عقبة جوهرية" أمام المفاوضات، وجرى إبلاغ الوسيط الباكستاني بذلك.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن الرسائل المتبادلة تتضمن "مطالب أمريكية مفرطة أخرى لا تبشر بأفق واضح للمفاوضات المقبلة"، وأكد أن طهران ترى أنه ما دامت واشنطن تتعامل بحسابات خطأ، فإن المفاوضات ليست سوى إضاعة للوقت.

ونقلت الوكالة أنه "ما لم يتشكل أفق واضح للوصول لاتفاق مقبول، فلا نية لإيران بالمشاركة في المسرحية الأمريكية" حسب وصف المصدر، مضيفا أن إيران تضع في الحسبان احتمال أن تكون العروض الإعلامية بشأن المفاوضات خداعا.
 
 


