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وكالة تكشف عن مكان تواجد رفعت عم بشار الأسد

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أرشيفية
الجمعة، 27-12-2024 11:34 م

الوكيل الإخباري- قال مسؤولان أمنيان لبنانيان، يوم الجمعة، إن رفعت الأسد عم بشار الأسد سافر من بيروت إلى دبي في الأيام القليلة الماضية.

وصرح المسؤولان لوكالة "رويترز" بأن العديد من أفراد عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر.

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وأضاف المسؤولان أن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقالهم بما في ذلك رفعت.


وذكر المسؤولان اللبنانيان أنهما لا يعرفان ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.


وأفادت "رويترز" بأن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد بعد على طلب التعليق الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني.

 

RT

 
gnews

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