وكالة تكشف عن مكان تواجد رفعت عم بشار الأسد

وصرح المسؤولان لوكالة "رويترز" بأن العديد من أفراد عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر.
وأضاف المسؤولان أن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقالهم بما في ذلك رفعت.
وذكر المسؤولان اللبنانيان أنهما لا يعرفان ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.
وأفادت "رويترز" بأن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد بعد على طلب التعليق الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تزعم تورط روسيا في تحطم طائرة أكتاو
-
50 طنا من المساعدات الإنسانية الأوروبية إلى سوريا
-
فيتسو: وقف الغاز الروسي عن أوروبا سيكلفها 120 مليار يورو
-
كييف تتلقى 485 مليون دولار من الولايات المتحدة والبنك الدولي
-
صحيفة تكشف تفاصيل صفقة سرية رفضها الأسد
-
باكو: دلائل تشير إلى تعرض الطائرة المنكوبة لهجوم خارجي
-
تصريحات جديدة حول مصير ماهر الأسد
-
مارك روته: "الناتو" سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق