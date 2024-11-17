وكالة: رئيس وزراء اليابان لن يلتقي ترامب قبل التنصيب

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة كيودو عن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، قوله إنه لن يتمكن من لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل تولي الأخير منصبه رسميا.



وقال إيشيبا للصحفيين خلال وجوده في ليما عاصمة جمهورية بيرو: "أوضح لنا ترامب، أنه بسبب القيود القانونية لن يجتمع مع [زعماء الدول الأخرى] قبل توليه لمنصبه".



وفي الوقت نفسه، كرر إيشيبا أنه يرغب في الاجتماع مع ترامب في أقرب وقت ممكن، عند توفر الظروف المناسبة للطرفين.

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ولكن رغم كل ذلك، في 15 نوفمبر التقى ترامب في مقر إقامته في مارالاغو بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، في إطار مؤتمر العمل السياسي المحافظ.



ووفقا لبعض المصادر، كان رئيس الوزراء الياباني يتوقع الالتقاء بترامب في طريق عودته من حضور قمة أبيك في بيرو وقمة مجموعة العشرين في البرازيل.



وفي عام 2016، عندما فاز ترامب أيضا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، طار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الولايات المتحدة، وأصبح من أوائل الزعماء الأجانب الذين التقوا مع ترامب.

RT