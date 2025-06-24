الثلاثاء 2025-06-24 04:46 ص
 

وكالة: طائرة مسيرة تستهدف "قاعدة التاجي" العسكرية العراقية

بغداد
بغداد
 
الثلاثاء، 24-06-2025 03:15 ص
الوكيل الإخباري-   أكّد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، فجر الثلاثاء، أن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت احد المواقع في معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.اضافة اعلان


وقال التميمي، لوكالة الانباء العراقية الرسمية، إنّ "طائرة مسيرة مجهولة استهدفت احد المواقع في معسكر التاجي ولا توجد خسائر بشرية ".
 
gnews

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