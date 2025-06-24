وكالة: طائرة مسيرة تستهدف "قاعدة التاجي" العسكرية العراقية

وقال التميمي، لوكالة الانباء العراقية الرسمية، إنّ "طائرة مسيرة مجهولة استهدفت احد المواقع في معسكر التاجي ولا توجد خسائر بشرية ".
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