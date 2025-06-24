وكالة: طائرة مسيرة تستهدف "قاعدة التاجي" العسكرية العراقية

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الوكيل الإخباري- أكّد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، فجر الثلاثاء، أن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت احد المواقع في معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد. اضافة اعلان





وقال التميمي، لوكالة الانباء العراقية الرسمية، إنّ "طائرة مسيرة مجهولة استهدفت احد المواقع في معسكر التاجي ولا توجد خسائر بشرية ".