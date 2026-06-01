وكالة: طهران أوقفت تبادل الرسائل مع واشنطن بسبب الهجمات على لبنان

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء؛ بسبب الهجمات على لبنان.

