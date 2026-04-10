وكالة: طهران ربطت إجراء المفاوضات مع واشنطن بوقف كامل للنار في لبنان

الجمعة، 10-04-2026 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   نسبت وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى مصدر مطلع قوله إن طهران ربطت إجراء مفاوضات مع واشنطن بإرساء وقف إطلاق نار كامل في لبنان.اضافة اعلان


وأوردت الوكالة عن لسان المصدر "أن إيران تستبعد خيار التفاوض مع الولايات المتحدة إلى حين تحقيق هذا الشرط، مؤكدا أنها طرحت هذا الموقف بقوة".

وبينت الوكالة عن المصدر أن الخيارات العملية المطروحة، إبقاء مضيق هرمز مغلقا، كما أضافت أنه "بحسب الإحصاءات والملاحظات الميدانية، يتضح منذ الصباح أن هذا الممر البحري الاستراتيجي لا يزال مغلقا، وسيستمر هذا الوضع إلى حين التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل مع لبنان".
 
 


