الثلاثاء 2026-04-14 09:32 ص

وكالة عن مصدر: طهران وواشنطن اتفقتا على عقد جولة جديدة من المحادثات

موكب الوفود الدبلوماسية المشاركة في المفاوضات في إسلام آباد
الثلاثاء، 14-04-2026 05:23 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن دبلوماسي من دولة وسيطة، بأن طهران وواشنطن اتفقتا بالفعل على عقد جولة جديدة من المحادثات.اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين قد تعقد يوم الخميس، في وقت لا تزال فيه المناقشات جارية بشأن ترتيباتها.

وأشار المسؤولون إلى أن جنيف تعد من الخيارات المطروحة لاستضافة المحادثات، إلى جانب إسلام آباد، مع عدم حسم مكان انعقاد الجولة بشكل نهائي حتى الآن.

وفي وقت سابق، أفادت بلومبرغ بأن مناقشات تجري بين الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة مفاوضات مباشرة جديدة، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد.

وبحسب بلومبرغ، تهدف هذه المناقشات إلى تنظيم جولة محادثات جديدة بين الجانبين قبل انتهاء مدة وقف إطلاق النار الحالي.

وأشارت إلى أن إسلام آباد من بين المواقع المقترحة لاستضافة أي جولة محادثات إيرانية أميركية مقبلة.

وفي السياق، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن "الكرة في ملعب طهران" بشأن استئناف المحادثات، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وأضاف فانس، في مقابلة مع فوكس نيوز، أن واشنطن أحرزت تقدما في المفاوضات، لكن المسار لم يكتمل بعد، مشددا على أن أي اتفاق مشروط بتخلي إيران عن برنامجها النووي ووقف دعم "الإرهاب".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هل تعني كثرة هوائيات الراوتر إنترنت أقوى؟ الحقيقة قد تفاجئك

الأكثر مشاهدة