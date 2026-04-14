وكالة عن مصدر: طهران وواشنطن اتفقتا على عقد جولة جديدة من المحادثات

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين قد تعقد يوم الخميس، في وقت لا تزال فيه المناقشات جارية بشأن ترتيباتها.
وأشار المسؤولون إلى أن جنيف تعد من الخيارات المطروحة لاستضافة المحادثات، إلى جانب إسلام آباد، مع عدم حسم مكان انعقاد الجولة بشكل نهائي حتى الآن.
وفي وقت سابق، أفادت بلومبرغ بأن مناقشات تجري بين الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة مفاوضات مباشرة جديدة، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد.
وبحسب بلومبرغ، تهدف هذه المناقشات إلى تنظيم جولة محادثات جديدة بين الجانبين قبل انتهاء مدة وقف إطلاق النار الحالي.
وأشارت إلى أن إسلام آباد من بين المواقع المقترحة لاستضافة أي جولة محادثات إيرانية أميركية مقبلة.
وفي السياق، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن "الكرة في ملعب طهران" بشأن استئناف المحادثات، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.
وأضاف فانس، في مقابلة مع فوكس نيوز، أن واشنطن أحرزت تقدما في المفاوضات، لكن المسار لم يكتمل بعد، مشددا على أن أي اتفاق مشروط بتخلي إيران عن برنامجها النووي ووقف دعم "الإرهاب".
أخبار متعلقة
-
5 شهداء و 6 جرحى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان
-
أ.ب: مشاورات لعقد جولة تفاوض جديدة بين واشنطن وطهران
-
الجيش الإسرائيلي: إصابة 154 ضابطا وجنديا بجنوب لبنان منذ الخميس الماضي
-
رئيس الصين يؤكد لولي عهد أبوظبي ضرورة بناء شراكة أقوى مع العالم العربي
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان
-
هاكان فيدان: نتنياهو يسعى لإعلان تركيا عدوا جديدا بعد إيران
-
الرئيس الصيني يلتقي بولي عهد أبو ظبي في بكين
-
فانس عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران: الكرة في ملعب طهران