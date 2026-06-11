وكالة "فارس": إيران لم توافق بعد على أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة "فارس" للأنباء مساء الخميس، بأنه لم تتم الموافقة على نص مذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة.



وقالت الوكالة الإيرانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن إيران وافقت على نص مذكرة التفاهم الأولية على أعلى المستويات.

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وأضافت أنه وبعد تدوينته، قال في تصريحات مماثلة لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن نص الاتفاق قد تم الانتهاء منه.