الخميس 2026-06-11 11:28 م

وكالة "فارس": إيران لم توافق بعد على أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة

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أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 09:51 م

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة "فارس" للأنباء مساء الخميس، بأنه لم تتم الموافقة على نص مذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة الإيرانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن إيران وافقت على نص مذكرة التفاهم الأولية على أعلى المستويات.

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وأضافت أنه وبعد تدوينته، قال في تصريحات مماثلة لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن نص الاتفاق قد تم الانتهاء منه.


وأشار المصدر ذاته إلى أن ادعاء ترامب يأتي في وقت تشهد فيه إيران والولايات المتحدة أحد أعنف اشتباكاتهما منذ إعلان وقف إطلاق النار.

 
 


gnews

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