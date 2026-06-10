وكالة فارس الإيرانية: سماع انفجارات في مناطق بشرق هرمزجان

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الوكيل الإخباري- تحدثت وكالة فارس الإيرانية، الأربعاء عن سماع انفجارات في مناطق بشرق هرمزجان. اضافة اعلان





وكانت قالت القيادة المركزية الأميركية قالت إن قواتها بدأت شن ضربات "دفاع عن النفس" ضد إيران في الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثلاثاء، وذلك ردا على إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي تابعة للجيش الأميركي.





