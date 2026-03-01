وكالة فارس تؤكد مقتل أفراد من عائلة المرشد الإيراني

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال الضربات العسكرية الإسرائيلية الأميركية على إيران.
وقال ترامب، في تصريحات له "هذه أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلادهم".
