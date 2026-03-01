وكالة فارس تؤكد مقتل أفراد من عائلة المرشد الإيراني

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة فارس الإيرانية فجر الأحد، نقلا عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، بمقتل نجلة المرشد وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأحد، مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال الضربات العسكرية الإسرائيلية الأميركية على إيران.