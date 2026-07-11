وكالة "فارس": دوي انفجارات شرق محافظة طهران

09:38 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات شرق محافظة طهران العاصمة، من دون تحديد مصدرها أو معرفة أسبابها. اضافة اعلان







