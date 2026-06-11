وكالة مهر: الحرس الثوري ينفذ هجوما بالصواريخ والمسيّرات

وأشارت إلى أن تنوع مواقع الإطلاق واتساع بنك الأهداف من أبرز الابتكارات العملياتية التي اعتمدها الحرس الثوري في المرحلة الأولى من عملياته الليلة.
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