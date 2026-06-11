الخميس 2026-06-11 08:32 ص

وكالة مهر: الحرس الثوري ينفذ هجوما بالصواريخ والمسيّرات

ب
أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 03:03 ص

الوكيل الإخباري - كشفت وكالة مهر الإيرانية عن تنفيذ الحرس الثوري هجوما بالصواريخ والمسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي على البلاد.

اضافة اعلان

 

وقالت الوكالة إن القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.


وأشارت إلى أن تنوع مواقع الإطلاق واتساع بنك الأهداف من أبرز الابتكارات العملياتية التي اعتمدها الحرس الثوري في المرحلة الأولى من عملياته الليلة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مونديال المشاغبين .. لقطات خالدة هزّت تاريخ كأس العالم

عربي ودولي قناة عربية مفتوحة تعلن نقل افتتاح كأس العالم مجانا

علم اليابان

عربي ودولي اليابان تأمل في عدم تصعيد الهجمات بين واشنطن وطهران

عند 7:30 مساءً بتوقيت عمّان .. العالم يترقب افتتاح المونديال من مكسيكو سيتي

ترند عند 7:30 مساءً بتوقيت عمّان .. العالم يترقب افتتاح المونديال من مكسيكو سيتي

انطلاق أعمال قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات في البحر الميت

أخبار محلية انطلاق أعمال قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات في البحر الميت

تصريحات جديدة لترامب تكشف تفاصيل الهجمات الأخيرة على أهداف إيرانية

عربي ودولي تصريحات جديدة لترامب تكشف تفاصيل الهجمات الأخيرة على أهداف إيرانية

انتعاش محدود للذهب عالمياً بعد موجة تراجع قوية

أسواق ومال انتعاش محدود للذهب عالمياً بعد موجة تراجع قوية

الأردن يرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان

أخبار محلية الأردن يرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان

حدث أمني خطير في جنوب لبنان

عربي ودولي حدث أمني خطير في جنوب لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 