الأربعاء 2025-04-30 09:30 ص
 

وكالة "ANI": باكستان تفتح النار على الحدود الدولية مع الهند

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-04-2025 08:50 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "ANI" الهندية نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش الباكستاني انتهك فجر اليوم الأربعاء اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود الدولية مع الهند.

وأكدت المصادر: "حتى صباح أمس الثلاثاء، كان الجيش الباكستاني ينتهك وقف إطلاق النار فقط على طول خط المراقبة، لكنهم صعدوا الوضع الآن بانتهاك الهدنة على الحدود الدولية، حيث فتحوا النار ليلا على طول الحدود الدولية في قطاع باراجوال بمنطقة جامو".

يقع قطاع باراجوال في مقاطعة جامو التابعة لإقليم جامو وكشمير الهندي، جنوبي خط المراقبة، وهو يمتد على طول الحدود الدولية المعترف بها رسميا بين الهند وباكستان.

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RT

 
gnews

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