ولايتان أمريكيتان تقاضيان إدارة ترامب بسبب نفق

وأعلن ترامب في أكتوبر الماضي إنهاء المشروع الضخم الذي تبلغ قيمته 16 مليار دولار، فيما رفضت وزارة النقل الأمريكية (USDOT) الإفراج عن أي تمويل للمشروع الذي كان قد تمت الموافقة عليه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي يُعد حجر الزاوية في حركة السكك الحديدية بين نيويورك ونيوجيرسي.
وجاءت الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، والتي رفعها كل من المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس، والمدعية العامة المؤقتة لنيوجيرسي جينيفر دافنبورت، بعد أن قدمت لجنة تطوير مشروع غيتواي تحديًا قانونيًا يوم الاثنين، محذرة من أنها ستوقف البناء هذا الأسبوع في حال عدم توفير التمويل، ما يضع حوالي ألف عامل خارج العمل.
وأوضحت الدعوى أن تعليق التمويل جاء بدوافع سياسية، قائلة إنه كان بسبب "رغبة ترامب في معاقبة خصومه السياسيين"، كما شملت الدعوى وزير النقل شون دافي ورؤساء إدارة السكك الحديدية الفيدرالية وإدارة النقل الفيدرالية.
وقد استهدفت إدارة ترامب مرارًا مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى في الولايات التي يقودها الديمقراطيون، في إطار سياسات محددة لتعطيل هذه المشاريع.
ويُعد النفق الحالي لنهر هدسون، الذي شُيّد عام 1910 وتعرض لأضرار كبيرة جراء إعصار ساندي عام 2012، شريانًا حيويًا للتنقل في المنطقة الحضرية، التي تمثل 10% من الناتج الاقتصادي الوطني، ويستخدمها أكثر من 200,000 مسافر و425 قطارًا يوميًا.
وقد تم إنفاق نحو ملياري دولار على المشروع حتى الآن، فيما تشمل المبادرة، التي تلقت حوالي 15 مليار دولار دعمًا اتحاديًا، إصلاح النفق القائم وبناء نفق جديد لخدمة خطوط سكة حديد الركاب (Amtrak) وخطوط الركاب الحكومية بين نيوجيرسي ومانهاتن، ويُعد المشروع الأكبر للبنية التحتية في الولايات المتحدة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
وفد روسي رفيع المستوى يصل في زيارة إلى سوريا
-
إسرائيل تقطع المياه والكهرباء عن مقرات الأونروا في القدس الشرقية
-
واشنطن تهدد العراق بخفض عائدات النفط حال انتخاب المالكي
-
المكسيك توافق على توفير إمدادات مائية منتظمة للولايات المتحدة
-
مصرع 14 مهاجرا غير شرعي بتصادم زورق مع سفينة خفر سواحل يونانية
-
من قتل سيف الإسلام القذافي؟
-
دولة تبيع "مواقع عسكرية تاريخية" لتمويل جيشها
-
توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين