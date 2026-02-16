ولي العهد الإيراني المنفي: التدخل الأمريكي في إيران سيكون "إنسانيا"

الوكيل الإخباري- قال رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل إن أي تدخل أمريكي في إيران سيكون "إنسانيا"، مذكّرا بـ"آلاف المتظاهرين الذين قتلوا على يد النظام في البلاد منذ بدء الاحتجاجات في يناير".



