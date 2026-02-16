ولي العهد الإيراني المنفي: التدخل الأمريكي في إيران سيكون "إنسانيا"

وقال بهلوي المنفي من مؤتمر ميونيخ للأمن: "شيء واحد سأضيفه ببساطة إلى ما قاله الرئيس: عندما يقول إن النظام ظل يتحدث ويتحدث ويتحدث، يجب على الرئيس أن يعلم أيضاً أنهم ظلوا يقتلون ويقتلون ويقتلون. ولهذا السبب فإن التدخل ضروري للغاية، لأن أول طلب للإيرانيين اليوم، في الداخل والخارج، هو طلب المساعدة. هذا التدخل هو تدخل إنساني لإنقاذ أرواح ستستمر في الضياع لولا ذلك".
وأضاف: "آمل أن يدرك الرئيس مدى الإلحاح في أن التدخل يمكن أن ينقذ الأرواح ويساعدنا أيضاً في وضع حد لهذا النظام غير المرغوب فيه"، في إشارة إلى حكم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
ويلوّح الرئيس الأميركي بتدخّل عسكري في إيران لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى حل تفاوضي منذ حملة قمع للتظاهرات أسفرت عن آلاف القتلى في يناير، وفق منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
