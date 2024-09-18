ولي العهد السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان : "لن نقيم علاقات مع إسرائيل ما لم تحقق متطلبات إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. "



واضاف : " المملكة لن توقف المساعي نحو إقامة دولة فلسطينية. "



اضافة اعلان