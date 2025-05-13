الثلاثاء 2025-05-13 09:10 م
 

ولي العهد السعودي: نأمل في استثمارات بـ600 مليار دولار مع أميركا

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان يتحدث في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، في الرياض
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان يتحدث في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، في الرياض
 
الثلاثاء، 13-05-2025 06:55 م

الوكيل الإخباري-   قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى فرص استثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وتأمل في أن تصل القيمة إلى تريليون دولار.

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وأدلى ولي العهد بتلك التصريحات في الرياض الثلاثاء إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 
gnews

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