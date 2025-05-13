ولي العهد السعودي: نأمل في استثمارات بـ600 مليار دولار مع أميركا

الوكيل الإخباري- قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى فرص استثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وتأمل في أن تصل القيمة إلى تريليون دولار.

اضافة اعلان