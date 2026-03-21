السبت 2026-03-21 09:40 م

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية

السبت، 21-03-2026 07:49 م
الوكيل الإخباري- التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في جدة السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية بها يشكّل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وقد جدّد السيسي خلال اللقاء إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني.

فيما حضر من الجانب المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السيد عمر مروان، وسفير مصر لدى المملكة إيهاب أبوسريع، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.

سكاي نيوز
 
 


إسرائيل تستهدف موقعًا بحثيًا يُستخدم في تطوير مكونات نووية بطهران

عربي ودولي إسرائيل تستهدف موقعًا بحثيًا يُستخدم في تطوير مكونات نووية بطهران

رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم

إصابة نحو 20 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة ديمونا

عربي ودولي إصابة نحو 20 شخصا في هجوم صاروخي على مدينة ديمونا

الاستخبارات الأميركية تكشف قائمة دول مثيرة للقلق الأمني

عربي ودولي الاستخبارات الأميركية تكشف قائمة دول مثيرة للقلق الأمني

جاهزية عالية لضمان استمرار التزويد الكهربائي في الأردن

أخبار محلية جاهزية عالية لضمان استمرار التزويد الكهربائي في الأردن

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية

عربي ودولي ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية

الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين

عربي ودولي الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين

هيئة الإعلام تعمم حظر النشر في قضية وفاة طالبة بالجامعة الأردنية

أخبار محلية هيئة الإعلام تعمم حظر النشر في قضية وفاة طالبة بالجامعة الأردنية



 






