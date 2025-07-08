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ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الثلاثاء، 08-07-2025 11:32 م
الوكيل الإخباري-   التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد بن سلمان موقف السعودية في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات، معربا عن تطلع السعودية "لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
 
 
gnews

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