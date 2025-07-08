ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد بن سلمان موقف السعودية في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات، معربا عن تطلع السعودية "لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس المخابرات الفرنسية: موقع مخزون اليورانيوم الإيراني غير معروف على وجه اليقين
-
ترامب: سنفرض رسوما جمركية 10% على دول "بريكس" قريبا جدا
-
قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
-
إيران تكشف حقيقة طلب لقاء مع واشنطن بشأن النووي
-
الكشف عن أكبر عملية احتيال على وزارة الأمن الإسرائيلية في تاريخها
-
سقوط ضابط سابق متورط بجرائم حرب في قبضة الأمن السوري
-
تركيا.. صدور مذكرة باعتقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول
-
جثة وزير روسي داخل سيارته بعد إقالته مباشرةً .. والكرملين يحقق