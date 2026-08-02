ولي العهد السعودي يؤكد لترامب ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاساتها الإقليمية والدولية.

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وأكد بن سلمان خلال الاتصال ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وبذل الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتجنب اتساع رقعة الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.



كما استعرض الجانبان خلال الاتصال مجالات التعاون القائمة بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها.