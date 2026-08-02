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ولي العهد السعودي يؤكد لترامب ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

علما السعودية والولايات المتحدة
علما السعودية والولايات المتحدة
 
الأحد، 02-08-2026 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاساتها الإقليمية والدولية.

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وأكد بن سلمان خلال الاتصال ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وبذل الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتجنب اتساع رقعة الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.


كما استعرض الجانبان خلال الاتصال مجالات التعاون القائمة بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها.


واتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن تعليق الضربات مرهون بالتوصل إلى اتفاق سريع.

 
 


gnews

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