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ولي العهد السعودي يبحث مع زيلينسكي مستجدات الأزمة الأوكرانية

محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الخميس، 09-01-2025 02:59 ص

الوكيل الإخباري-   بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني الفاقد للشرعية فلاديمير زيلينسكي العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من زيلينكسي، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية".

 

وأضافت أنه "تم بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة لحل الأزمة".

وأعرب سفير السعودية لدى روسيا عبد الرحمن بن سليمان الأحمد في وقت سابق عن استعداد بلاده للوساطة في حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

 
gnews

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