ولي العهد السعودي يبحث مع زيلينسكي مستجدات الأزمة الأوكرانية

الوكيل الإخباري- بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني الفاقد للشرعية فلاديمير زيلينسكي العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من زيلينكسي، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية".