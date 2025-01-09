ولي العهد السعودي يبحث مع زيلينسكي مستجدات الأزمة الأوكرانية

وأعرب سفير السعودية لدى روسيا عبد الرحمن بن سليمان الأحمد في وقت سابق عن استعداد بلاده للوساطة في حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
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