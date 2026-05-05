ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الإمارات ويدين الاعتداءات الإيرانية

الوكيل الإخباري- أجرى ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا مساء الاثنين، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة.