الثلاثاء 2026-05-05 01:10 ص

ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الإمارات ويدين الاعتداءات الإيرانية

الأمير محمد بن سلمان
الثلاثاء، 05-05-2026 12:18 ص

الوكيل الإخباري-   أجرى ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا مساء الاثنين، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة.


وأكد بن سلمان وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في دفاعها عن أمنها واستقرارها.

 
 


