ولي العهد السعودي يعطي الضوء الأخضر للجيش للرد على هجمات إيران

الوكيل الإخباري- أعطى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الضوء الأخضر للجيش بتنفيذ ضربات عسكرية انتقامية إن تعرضت ⁧‫المملكة‬⁩ للقصف الإيراني مجددًا، ‏حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

أعلنت دول خليجية، أمس السبت، إغلاق أجوائها مؤقتًا، واعتراض صواريخ إيرانية استهدفت أراضيها، عقب الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران.