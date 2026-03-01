ولي العهد السعودي يعطي الضوء الأخضر للجيش للرد على هجمات إيران

أعلنت دول خليجية، أمس السبت، إغلاق أجوائها مؤقتًا، واعتراض صواريخ إيرانية استهدفت أراضيها، عقب الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران.
واستهدفت الصواريخ والمسيرات الإيرانية قواعد عسكرية وأهدافًا مدنية في السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين.
