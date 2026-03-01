الأحد 2026-03-01 11:47 م

ولي العهد السعودي يعطي الضوء الأخضر للجيش للرد على هجمات إيران

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
 
الأحد، 01-03-2026 10:47 م

الوكيل الإخباري-   أعطى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الضوء الأخضر للجيش بتنفيذ ضربات عسكرية انتقامية إن تعرضت ⁧‫المملكة‬⁩ للقصف الإيراني مجددًا، ‏حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

أعلنت دول خليجية، أمس السبت، إغلاق أجوائها مؤقتًا، واعتراض صواريخ إيرانية استهدفت أراضيها، عقب الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران.


واستهدفت الصواريخ والمسيرات الإيرانية قواعد عسكرية وأهدافًا مدنية في السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين.

 
 


